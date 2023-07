Wetzlars OB setzt Zeichen gegen Atomwaffen

„Daher zeigen wir am Flaggentag erneut unsere Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Zudem ist es gerade in diesen Zeiten umso wichtiger, dass wir als Stadt Wetzlar, im Verbund mit tausenden Städten national wie international, mit dem Aufziehen der ,Mayors for Peace’-Flagge ein deutliches Zeichen für nukleare Abrüstung setzen“, so der Oberbürgermeister.