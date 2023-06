„Wetzlar.solidarisch“: Der Jugend eine Bühne bieten

In der Colchester-Anlage nehmen Jugendliche an einem kreativen Ideentag von "Wetzlar.solidarisch" teil. (© Renée Herrnkind)

Wetzlar - was geht?: Das hat das Bündnis „Wetzlar.solidarisch“ Jugendliche in der Colcher-Anlage gefragt. Im Herbst soll die Ideensammlung weitergehen. Am 24. Juni ist ein Treffen.