Wie Kinderbücher den Wald zeigen

Förster George stellte in seinem Vortrag fest, dass tatsächlich viele Kinder, denen er im Lauf seiner walddidaktischen Tätigkeit begegne, noch nie zuvor im Wald gewesen seien. Für einen schönen Wald im Raum Wetzlar setzt sich der Förderverein "Stadtwald Wetzlar" ein, der nicht nur durch George, sondern auch durch Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne) und die Vorsitzende Ulrike Göttlicher-Göbel (SPD) vertreten war. Die Schönheit von Wald-Bilderbüchern brachte Autorin und Grafikerin Christine Paxmann aus München dem Publikum nahe. Sie blickte auf rund 100 Jahre Darstellung des Waldes zurück, die sich im Lauf der Zeit sehr stark verändert hätten. Verblüffend die Erkenntnis aus Marlene Zöhrers aus Graz zugeschaltetem Beitrag: In Sachbüchern über den Wald kämen derzeit kaum Fotografien vor, die grafischen Abbildungen seien modern. Die Lyrik-Expertinnen Ursula Remmers und Johanna Stukenbrock aus Norddeutschland berichteten über ein Wochenprojekt, mit dem sie Kinder über Rhythmus und Bewegung an Waldlyrik heranführen.