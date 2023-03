Wie man sich vor Cyber-Kriminalität schützt

Werden vertrauliche Daten abgefragt, sollte beim jeweiligen Anbieter telefonisch nachgefragt werden, keinesfalls aber Passwörter, TANs, Kreditkarten- oder andere sensible Daten per E-Mail genannt und damit preisgeben werden. Und: Anhänge in verdächtigen E-Mails sollten Nutzer niemals öffnen, da dann im schlimmsten Fall auch ein Virus auf dem Rechner landen kann. Kaiser empfahl eine möglichst aktuelle Anti-Virus-Software, die regelmäßig nach schädlicher Software scannt, und einen Ad-Blocker, der vor unnötiger Software schützt.