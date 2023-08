Wie sind die Wetzlarer unterwegs?

Mit der Erhebung hat die TU Dresden das Leipziger Institut O.trend GmbH beauftragt. Dort werden alle Daten erfasst, anonymisiert und zur Auswertung an die TU Dresden übergeben. Die Befragung läuft noch bis ins erste Quartal 2024. Für die Städte, die sich in Hessen an der Erhebung beteiligen, hat der Arbeitsbereich Marktforschung der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV) die Koordination und Kommunikation mit der TU Dresden übernommen. Die Stadt Wetzlar beteiligt sich nach 2013 und 2018 bereits zum dritten Mal an der bundesweiten Erhebung.