Wie trauern Kinder

Wetzlar. Die Freie evangelische Gemeinde Wetzlar lädt für Donnerstag, 9. März, um 20 Uhr ins Gemeindehaus der FeG Wetzlar, Im Amtmann 6 ein. Petra Gießler, Trauerbegleiterin und aktiv bei der Initiative „Charly & Lotte“ berichtet von ihren Erfahrungen als Trauerbegleitung. Der Abend richtet sich an alle, die persönlich mit trauernden Kindern in Kontakt sind; die mit Kindern arbeiten und sich weiterbilden wollen und an all diejenigen, die einfach mehr darüber erfahren möchten, wie Kinder trauern und wie man sie gut dabei begleiten kann. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen auf https://www.feg-wetzlar.de/angebote/vom-umgang-mit-trauer.