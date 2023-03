„Willst Du auf die Fresse?” Mann in Wetzlar niedergeschlagen

Der Wetzlarer war gegen 21 Uhr in der Altenberger Straße (Höhe Hausnummer 57) aus einem Taxi gestiegen. Laut Polizei machte er sich anschließend zu Fuß auf den Weg in Richtung Stadtreinigung. Zwischen der Pizzeria und der Stadtreinigung pöbelte ihn ein Unbekannter, mit den Worten "Willst Du auf die Fresse?" an. Unvermittelt kam der Unbekannte auf den 44-jährigen Wetzlarer zu und versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht. Der Wetzlarer stürzte zu Boden, schlug offenbar mit dem Kopf auf und wurde bewusstlos.