Wetzlar. Die vhs Wetzlar lädt für Mittwoch, 14. Juni, um 18 Uhr zu der Lesung „Winterbergs letzte Reise“ mit dem tschechischen Autor Jaroslav Rudis in das vhs-Haus, Bahnhofstraße 3 ein. „Winterbergs letzte Reise“ beginnt in Berlin und führt über Reichenberg nach Sarajevo, durch die Geschichte Mitteleuropas der letzten 100 Jahre. Der Eintritt kostet 5 Euro. Anmeldung per E-Mail an vhs@wetzlar.de oder unter Telefon 06441-994301.