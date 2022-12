Winterwanderung Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar

Wetzlar. Zu einer Winterwanderung lädt die Deutsch-Österreichische Gesellschaft Wetzlar nicht nur ihre Mitglieder, sondern auch Wanderfreunde ein. Treffpunkt ist am Sonntag, 8. Januar, um 10.30 Uhr der Parkplatz am Klosterwald in Dalheim. Von dort geht es über das Kloster Altenberg nach Oberbiel zu „Konrad‘s Brauhaus“. Dort wird neben Glühwein ein Wintergrillen angeboten. Wer nicht wandern möchte, kann gegen 12.15 Uhr direkt zu Konrad’s Brauhaus kommen. Aus organisatorischen Gründen wird um schriftliche Anmeldung bis spätestens Dienstag, 3. Januar per E-Mail an info@dög-wetzlar.de oder per Fax 06441-782814 gebeten.