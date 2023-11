Wetzlar. Der Zonta-Club Wetzlar lädt für Freitag, 24. November, um 17 Uhr zu einem Vortrag in die Hospitalkirche Wetzlar, Haarplatz ein. In der Vortragsreihe unter dem Titel „Wir alle gegen Gewalt an Frauen. Jetzt!“ sprechen verschiedene Referenten zum Thema „Häusliche Gewalt“. Mit dem Koalitionsvertrag hat sich die Ampel-Koalition Ziele zur Umsetzung der Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen gesetzt. Erstmals, gemeinsam mit Betroffenen und Experten sowie Vertreter anderer Organisationen fordert die Union deutscher Zonta Clubs die vollständige Realisierung der Istanbul-Konvention, denn vielerorts finden betroffene Frauen mit ihren Kindern keinen sicheren Zufluchtsort.