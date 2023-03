„Wir brauchen Sie, um die großen Herausforderungen zu lösen”

StudiumPlus sei ein Juwel, das einzigartig sei, „es war keine Idee der Politik, sondern der Wirtschaft“, erinnerte er an die Anfänge vor über 20 Jahren. Die Politik habe die Aufgabe, Chancen zu bieten und Bildungssackgassen zu verhindern: „Studium Plus hat viele solche Chancen gegeben und Menschen aus allen Schichten Bildungsangebote gemacht – das ist führend in Deutschland.“ Die doppelte Ausbildung in Theorie und Praxis sei auch eine doppelte Chance für die Studierenden und damit für das Land. „Helfen Sie mit, etwas Neues zu beginnen“, appellierte er an die Absolventen.