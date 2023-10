Wetzlar. Das faktor c-Team, eine Initiative von Christen in der Wirtschaft, lädt für Freitag, 10. November, um 19.30 Uhr in den kleinen Saal der Stadthalle Wetzlar, Brühlsbachstraße 2b ein. Michael vom Ende, Geschäftsführer von faktor c, referiert zum Thema „Wirts haft ohne c“ – eine Ökonomie ohne Gott? Die Kosten für den Vortrag mit Abendessen betragen 15 Euro. Eine Anmeldung bis 5. November per E-Mail an mittelhessen@faktor-c.org ist erforderlich.