Wetzlar. With Her Fall macht am Freitag, 26. Mai, um 20 Uhr Station im Kulturzentrum Franzis, Franziskanerstraße 4.6. Die Band liefert allem voran harte Gitarrenriffs mit Wiedererkennungswert – vergleichbar mit Killswitch Engage und Bullet For My Valentine. Die Texte der alternativen Metal-Band schreien und singen über persönliche Erfahrungen.