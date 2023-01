Die Kampagne kommt weiter in Fahrt

Wetzlar. Die Wetzlarer Karnevalsgesellschaft (WKG) feiert die närrische Kampagne 2022/2023 mit Saalkarneval, Musik, Tanz und Büttenreden. Den Anfang macht die Gala-Prunksitzung am Donnerstag, 9. Februar, ab 19.31 Uhr in der Stadthalle, Brühlsbachstraße. Es folgt die Fassenight-Party am Samstag, 11. Februar, ab 20:11 Uhr in der Eventwerkstatt im Dillfeld. Der Weiberfasching steigt am Freitag, 17. Februar, ab 20.11 Uhr in der Stadthalle.