EAB-Ausfall bei WKG: „Wetzlar helau - trotz aller Miseren”

Da konnten sie noch in dünner Kleidung trainieren: Ein Blick in die Übungsstunde des Tanzsportvereins der Wetzlarer Karnevalsgesellschaft (WKG). Mittlerweile sind die Temperaturen in der Halle im Westend so stark gesunken, dass die Tänzerinnen und Tänzer mehrere Lagen Kleidung tragen müssen. (© Silke Kämmerer)