Wo es in Wetzlar Ladestationen für Elektroautos gibt

Der Bedarf an Ladestationen für Elektroautos in Wetzlar steigt. Die Schnellladestation der Enwag im Leitz-Park ist nur eines von mehreren Angeboten des Versorgungsunternehmens.

Der Bedarf an Ladestationen für Elektroautos in Wetzlar steigt. Die Schnellladestation der Enwag im Leitz-Park ist nur eines von mehreren Angeboten des Versorgungsunternehmens.

In Wetzlar sind zunehmend Elektroautos unterwegs. Wir zeigen, wo Sie Ihr E-Auto laden können. An manchen Ladestationen in der Stadt geht das sogar kostenlos.