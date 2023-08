Wochenmarkt feiert 40-jähriges Jubiläum

Wetzlar. Der Wochenmarkt in der Bahnhofstraße begeht am Donnerstag, 24. August, sein 40-jähriges Bestehen. Zwischen 11 und 14 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung und Angebote für Kinder wie Basteln und Schminken. Erstmalig wird auch der „Schutzmann vor Ort“ mit einem Stand vertreten sein und für Gespräche zur Verfügung stehen. Dieser Service soll künftig an jedem dritten Donnerstag im Monat in der Bahnhofstraße und jedem ersten Samstag im Monat auf dem Domplatz angeboten werden. Im Jahr 1983 hatte der Magistrat der Stadt Wetzlar beschlossen, in der Bahnhofstraße einen Wochenmarkt einzurichten. Dafür fiel der Markt auf dem Girmeser Platz weg.