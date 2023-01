Wochenrückblick: Horror-Elternhaus und langes Parkverbot

So ein Wetter wie am Tag des Besuchs bei Dirk und Daniela Hitzbleck, dem neuen Prinzenpaar der WKG, nein so ein Wetter braucht es nicht. Grauer Himmel, Sturm und Nieselregen. Und schon gar nicht dann, wenn in ein paar Wochen die Hochphase des Straßenkarnevals ansteht. Doch selbst so ein lausiges Wetter strahlen Dirk I. und Daniela I. quasi weg. Sie sind heiß darauf, dass es jetzt losgeht mit dem Karneval.