Wochenrückblick: Discoeröffnungen, Warnstreik und Hogwarts

Es riecht nach verbrannten Flex-Scheiben. Staub liegt in der Luft. Für Christian Minke fühlt es sich ein bisschen an wie eine Zeitreise. Eine Zeitreise, etwas mehr als ein Jahrzehnt zurück. Am Karl-Kellner-Ring eröffnet er im Jahr 2012 in den Räumen der alten „Ebene 3” seine eigene „Technodisco”. Mit Partys im Zwei-Wochen-Takt geht damals der Betrieb los, später erhöht sich die Frequenz. Bis die Disco Ende 2019 schließt. Seither ist es um die Technoszene in Wetzlar ruhig geworden. Und nichts deutet auf eine Veränderung hin, ehe Minke zu Beginn des Jahres über die sozialen Medien ein überraschendes Comeback in Wetzlar ankündigt. Eine Meldung, die sich innerhalb kürzester Zeit wie ein Lauffeuer verbreitet. „Das Feedback war schon unglaublich”, sagt Minke. „Und das Schöne ist, dass die Rückmeldungen durchweg positiv waren.”