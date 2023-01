Wochenrückblick: Ende, Neuanfang und ein kleiner Glückpilz

Erwartbares, Kurioses - aber keine schweren Fälle: So ist der Jahreswechsel für die Beamten der Polizei abgelaufen. Ihre Schicht beginnt am Silvestertag mit einer Meldung über einen Halbnackten in Girmes und endet am frühen Neujahrsmorgen mit einem Familienstreit in Aßlar. Dazwischen: Viel Streit, Brände und ein flüchtiger Feuerwehrmann.