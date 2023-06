Wochenrückblick: Fliegerabsturz, Badeunfall, Techno-Festival

Trauer und Bestürzung herrschen am Tag nach dem Unglück vor. Was allerdings genau am Pfingstsonntag am Himmel über Niedergirmes geschah, ist auch am Montag noch nicht klar. Fest steht aktuell nur, dass ein Segelflieger, der in der Lahnaue bei Garbenheim gestartet war, am Nachmittag mitten in der Rathenaustraße im Wetzlarer Stadtbezirk Niedergirmes abstürzte . Der Pilot, der allein in dem Kleinflugzeug saß, starb. Polizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, deren Experten noch am Sonntag an die Absturzstelle gekommen waren, haben mit den Ermittlungen begonnen. Groß ist die Trauer am Pfingstmontag auch beim Wetzlarer Verein für Luftfahrt, wie dessen Vorsitzender Jörg Mathes erklärt.