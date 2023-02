Wochenrückblick: Karneval, Lotto-Gewinner und Gerichtsurteil

In der Pressekonferenz ploppen viele Adjektive auf: Nah, frisch, modern, positiv, freundlich, flexibel, zuverlässig, regional – die Aufzählung ließe sich noch eine Weile fortsetzen. Für all dies also will „mein real” stehen, die neue Marke mit 62 Supermärkten in ganz Deutschland, übrig geblieben nach Verkauf und Zerschlagung des großen Real-Konzerns mit einst 270 Märkten. Was ist „mein real”, was will „mein real” – und warum eigentlich „mein”? Auf einer Pressekonferenz haben die neuen Eigentümer rund um den Frankfurter Juristen Sven Tischendorf ihre Pläne für die kommenden Jahre vorgestellt.