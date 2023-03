Wochenrückblick: Polarlichter, Razzia und laute Schüler

In zwölf Straßen in der Kernstadt plus elf Straßen in sechs der insgesamt sieben Stadtteile in Limburg soll nachts nur noch maximal Tempo 30 erlaubt sein. Dann kann zwischen 22 und 6 Uhr das Tempo von 50 auf 30 km/h reduziert werden. Denn auf Wunsch der Stadtverwaltung sollen die insgesamt 23 Straßen in den hessischen Lärmaktionsplan aufgenommen werden, wie aus einer Mitteilung des Magistrats an die Stadtverordneten hervorgeht.