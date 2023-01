Wolfgang Böhl spricht über Pilgerwege

Der Vortrag mit Bildern vergleicht die Erfahrungen auf Pilgerwegen in Deutschland mit denen auf französischen und spanischen Wanderwegen. Schwerpunktmäßig geht es um vier Pilgerwege von Görlitz über Eisenach, Marburg, Wetzlar und Koblenz bis nach Trier im Vergleich zur französischen „Via Gebennensis“ und zum „Camino Primitivo“ in Spanien. Der Vortrag findet in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr statt. Um Anmeldung per E-Mail an W.Boehl@t-online.de oder unter Telefon 0170 3508 104 wird gebeten.