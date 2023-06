Wetzlar. Das Seminar „Wolle färben mit Pflanzen“ findet am Samstag, 17. Juni, ab 10 Uhr in der Kreuzkirche Wetzlar statt. Dazu werden unter anderem Pflanzen, die im Garten der Sinne rund um die Kreuzkirche wachsen benutzt, um Wolle und Stoffe zu färben, die zur Verarbeitung mit nach Hause genommen werden kann. Zudem können die Teilnehmenden das Spinnen mit der Handspindel und dem Spinnrad erlernen. Anmeldungen werden per E-Mail an dorotheasuess@live.de erbeten.