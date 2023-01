Workshop „Kunst der Kalligraphie“

Wetzlar (red). Einen Workshop zum Thema „Die Kunst der Kalligraphie und des schönen Schreibens“ bietet das Stadtmuseum Wetzlar am Freitag, 3. Februar, von 16 bis 18 Uhr an. Immer mehr Menschen greifen wieder zum Füller. Inspiriert durch die Briefkunst des 18. und 19. Jahrhunderts werden die Teilnehmer angeregt, eigene Texte oder auch Briefe zu schreiben. Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Anmeldung bis zum 2. Februar, telefonisch unter der 06441-99-4131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de.