Workshop „paarweise zeichnen und malen“

Unter Anleitung von Kunstpädagogin Alexandra Chernova vertiefen sich die teilnehmenden Paare vis-à-vis in die Kraft des Porträt-Zeichnens, beschreiben und zeichnen einander. Die Kosten für den Workshop belaufen sich auf 8 Euro. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an museum@wetzlar.de oder unter Telefon 06441-99-4131.