Workshop zum „Blindzeichnen“

Wetzlar. Zu einem Workshop zum Thema „Blindzeichnen – ein neuer Weg des Porträtzeichnens“ lädt das Stadtmuseum Wetzlar am Sonntag, 8. Januar, um 14 Uhr ein. Das Prinzip des Blindzeichnens besteht darin, dass man beim Zeichnen nicht aufs Blatt, sondern nur auf das gezeichnete Objekt schauen soll. Der Workshop dauert ca. ein bis eineinhalb Stunden und ist für alle Interessenten ab 14 Jahren geeignet. Vorerfahrungen im Zeichnen sind nicht erforderlich. Kostenbeitrag: 5 Euro. Leitung: Alexandra Chernova, Studentin der Kunstpädagogik in Gießen. Eine Anmeldung wird bis zum 6. Januar per E-Mail an museum@wetzlar.de oder telefonisch unter 06441-99-4131 erbeten.