Wetzlar. Die Wetzlarer Festspiele präsentieren am Dienstag, 27. Juni, auf der Freilichtbühne Rosengärtchen die Komödie „Worschtmichels Traum oder Der König von Frankfort“ mit Michael Quast und dem Barock am Main-Ensemble in Frankfurter Mundart. Beginn ist um 20.30 Uhr. Karten für 30 Euro sind bei der Tourist-Information Wetzlar, Domplatz 8, online auf www.wetzlarer-festspiele.de oder unter Telefon 06441-22601 erhältlich.