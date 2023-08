Wetzlar. Sascha Grammel kommt am Mittwoch, 10. April, mit seinem neuen Programm „Wünsch dir was“ nach Wetzlar in die Buderus Arena, Wolfgang-Kühle-Straße 1. Eingeschworene Fans wie Grammel-Neueinsteiger können sich wieder auf das volle Puppet Comedy-Brett freuen. Beginn ist um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Tickets ab 37 Euro gibt es auf www.s-promotion.de, unter der Tickethotline 06073-722740 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.