XPlus unterstützt die Trauerbegleitung für Kinder in Wetzlar

Wetzlar. Mit einer Spende von 1053 Euro unterstützt das Studium-Plus-Alumni-Netzwerk XPlus die Arbeit des Projekts Charly & Lotte, Trauerbegleitung für Kinder und Jugendliche des Hospiz Mittelhessen in Wetzlar. Bei dem Spendengeld handelt es sich um den Erlös einer Aktion der ehemaligen Studierenden während des Studium-Plus-Sommerfests. Gegen Spenden für Charly & Lotte hatten sie Popcorn ausgegeben. Den symbolischen Scheck übergaben jetzt in Haus Emmaus die XPlus-Vertreter Jan F. Killmer, Fabienne Watz und Koordinatorin Yvonne Hofmann, gemeinsam mit dem Leitenden Studium-Plus-Direktor Jens Minnert und Studium-Plus-Hauptgeschäftsführer Christian Schreier an den Vorsitzenden des Förderkreises Hospiz Mittelhessen, Walter Staaden, und Hospizleiterin Monika Stumpf.