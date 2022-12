Yoga im Kulturzentrum Wetzlar

Wetzlar (red). Mit Übungen aus der Tradition des Hatha Yoga in Verbindung mit verschiedenen Atemübungen und gezielter An- und Entspannung wird die eigene Körperwahrnehmung geschult. Die Beweglichkeit der Wirbelsäule wird gestärkt und die Konzentration und Aufmerksamkeit wird gefördert. Die Kurse starten am Mittwoch, 11. Januar, entweder von 18.15 bis 19.30 Uhr, oder von 19.45 bis 21 Uhr. Anmeldung per E-Mail an karin-yogabewegt@web.de. Ein weiterer Kurs beginnt am Freitag, 13. Januar von 9 bis 10.30 Uhr, hier die Anmeldung per E-Mail an fanny@lumnitzer.de. Die Kurse beinhalten je 10 Einheiten und kosten 120 Euro.