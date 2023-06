Zahlen-Experte Beutelspacher hält Vortrag in Wetzlar

Professor Albrecht Beutelspacher vom Mathematikum in Gießen versuchte in seinem Vortrag im Haus der Prävention in Wetzlar, eine Antwort zu finden. Nach einem Streifzug durch die Geschichte der Mathematik vom Zählen über das Addieren, Multiplizieren und den Umgang mit großen Zahlen zeigte er die Macht der Zahlen auf, die die uns umgebende Realität durch Ordnung und Struktur beherrschbar gemacht hat.