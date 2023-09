Zauberkunst trifft auf Phantastische Bibliothek

Wetzlar. Zu einer „zauberhaften“ Veranstaltungsreihe laden ab September die Phantastische Bibliothek Wetzlar und der Zauberkünstler Ralf Weber ein. Los geht es am Mittwoch, 13. September, um 18.30 Uhr in der Phantastischen Bibliothek, Turmstraße 20, mit der Präsentation von Zauberkunststücken von der klassischen Zauberkunst bis zur Mentalmagie mit Ralf Weber. Karten für 15 Euro kann man per E-Mail an mail@phantiastik.er vorbestellen oder an der Abendkasse erwerben. Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, im Bestand der Bibliothek zu stöbern.