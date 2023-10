Zauberkunst trifft auf Phantastische Bibliothek

Wetzlar. Die Phantastische Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20 lädt zum vierten magischen Abend für Mittwoch, 8. November, um 18.30 Uhr ein. Ein Zauberwürfel, der sich fast von allen wieder zurechtrückt oder Gedanken, die sich anscheinend von allein verschriftliche, diese magischen Tricks von Ralf Weber versetzt sein Publikum in atemloses Staunen. Karten können verbindlich vorab in der Phantastischen Bibliothek oder online per E-Mail an mail@phantastik.eu für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) erworben werden.