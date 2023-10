Zehn Ideen für Kindergeburtstage in und um Wetzlar

Ein Geburtstagsprogramm der besonderen Art wird einem auch in der „Zirkusscheune“ in Pohlheim bei Gießen geboten. Hier können Gruppen von bis zu 12 Personen an einer Zirkusschule teilnehmen und sich beispielsweise im Jonglieren und Einradfahren ausprobieren. Die Zirkustricks bekommen die Kinder von den Betreibern der Zirkusscheune, der Familie Rongalla, beigebracht. „Für 250 Euro bieten wir ein abwechslungsreiches, betreutes Programm in der Zirkusscheune an“, sagt Michael Rongalla im Gespräch mit der Redaktion. Das Geburtstagsprogramm dauere circa dreieinhalb Stunden und könne telefonisch oder per E-Mail gebucht werden, so Rongalla.