Zehn „Neue“ können jetzt abtauchen

Aus dem Bestand des Tauchclubs wurden sie für die ersten Tauchgänge im See mit dem nötigsten ausgestattet, sodass die ersten eigenen Anschaffungen sich finanziell in Grenzen halten. Auch sei es von Vorteil, wenn man diverse Ausrüstungsgegenstände testen könne, bevor man sich für eigene entscheidet, so Reinhold Beer vom Tauchclub Wetzlar.