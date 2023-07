Zentraler Bereich im Wandel

Friedrich Nolte: „Dieses Foto zeigt die alte Überführung zur Abrisszeit, aufgenommen etwa vom alten Hotel Kessel. Der Kiosk der Bahnhofsbuchhandlung ist schon entkernt. Über die Brücke fährt ein Bagger. Der Treppenabgang führte am Obst- und Gemüsekiosk von Hermann Hahn vorbei. Im Hintergrund die Fragmente des alten Bahnhofs. Ganz links die Fahrkartenkontrolle auf Gleis 1. Davor das Postamt. Direkt am linken Bildrand am Ende der Baracke stehend zwei VW Käfer und ein Rotdorn, von denen eine ganze Reihe in Richtung Innenstadt gepflanzt waren.“