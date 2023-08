Zeugenhinweise zu gefesseltem Mann auf Wetzlarer Grillplatz

Das 58 Jahre alte Opfer aus Aßlar, das am 25. Juli mit einer Stichwunde sowie Strangulationsmalen am Hals gefunden worden war, schwebe nicht mehr in Lebensgefahr. Seine als dringend tatverdächtig geltende Ehefrau habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Gegen die 42-Jährige wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt, sie sitzt in Untersuchungshaft.