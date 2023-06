Ziegel zu schwer: Scheune in Nauborn einsturzgefährdet

Wetzlar. Im Wetzlarer Stadtteil Nauborn sind aktuell mehrere Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Dillenburg und Wetzlar im Einsatz. Zusätzlich wurde Unterstützung bei der örtlichen Feuerwehr angefordert. Der Grund: In der Hofmannstraße sind am Donnerstag gegen 14 Uhr Teile des Daches einer Scheune eingestürzt, die unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzt.