Zoll-Razzia mit 500 Beamten: Ein Schwerpunkt ist Wetzlar

Der Zoll ist am Mittwoch bei einer groß angelegten Aktion mit mehr als 500 Beamten in Bayern und Hessen gegen eine Gruppe von 13 Tatverdächtigen vorgegangen. Die Beschuldigten sollen den Staat und die Sozialkasse mit einem Schwarzgeldkreislauf systematisch um Millionen Euro an Versicherungsbeiträgen gebracht haben. Neben dem Rhein-Main-Gebiet war Wetzlar ein Schwerpunkt der Aktion (Symbolfoto). (© Fredrik von Erichsen/dpa)