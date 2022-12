Zoll-Razzia mit Schwerpunkt in Wetzlar: Neue Details bekannt

Nun ist bekannt: Ein 22-jähriger, in Wetzlar wohnhafter Türke hatte offenbar 2019 unter falschen Personalien und unter Vorzeigen gefälschter Ausweisdokumente in Wetzlar einen Wohnsitz angemeldet, an dem er vermutlich eine Firma betreibt. In dieser Landschafts- und Gartenbaufirma beschäftigte er nach Angaben der Polizei offenbar mehrere Familienmitglieder, die sich illegal in Deutschland aufhalten und meldete diese nicht bei der Rentenversicherung an.