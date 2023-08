Zu viele Tiere: Aufnahmestopp im Tierheim Wetzlar

„Wir haben derzeit 47 Katzen, 28 davon sind noch Kitten – also Jungtiere. Die meisten sind Fundtiere“, sagt Heykamp. Drei Kater, die im Tierheim gestrandet sind, sind zudem unverträglich mit anderen Katzen. Das bedeutet, sie müssen einzeln gehalten werden, was das Platzproblem noch verschärft. Ähnliches gilt zumindest in den ersten Wochen auch für die Fundtiere. Da man nicht weiß, ob sie ansteckende Krankheiten haben, müssen sie ebenfalls getrennt, in Quarantäne, gehalten werden. „Neben den Katzen sind aktuell noch acht Hunde und sechs Kleintiere bei uns untergebracht“, sagt die Vereinsvorsitzende. Der Aufnahmestopp ist ein Problem: „Wir können die Tiere, die jetzt noch gebracht werden sollen, nur auf eine Warteliste setzen. Gleichzeitig sind auch andere Tierheime überlastet“, erklärt Heykamp.