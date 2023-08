Zukunftscamp und Beteiligungsspaziergang zum Rahmenplan Altstadt

Wetzlar. Im Rahmen des Brückenfestes findet an diesem Wochenende das Zukunftscamp zum Rahmenplan Altstadt statt. Interessierte Bürger können das Camp am Samstag, 2. September, von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 3. September, von 12 bis 17 Uhr in der Colchester-Anlage besuchen. Dort werden nicht nur die Ideen aus dem bisherigen Bürgerbeteiligungsprozess zur Zukunft der Wetzlarer Altstadt von Vertretern der Stadt Wetzlar vorgestellt. Es gibt auch wieder die Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen, neue Ideen und Impulse zur künftigen Gestaltung der Altstadt einzubringen und diese mit Vertretern der Stadt, Planungsexperten und anderen Teilnehmern zu diskutiert. Zudem wird es einen Beteiligungsspaziergang durch die Altstadt geben. Dieser findet am Samstag, von 14 bis 16 Uhr sowie am Sonntag, von 12 bis 14 Uhr statt. Für Kinder und Familien gibt es darüber hinaus eine Rallye mit spannenden Aufgaben durch den Planungsraum, der jederzeit absolviert werden kann und der zudem am Sonntag, von 14 bis 15 Uhr von Vertretern der Stadt Wetzlar begleitet wird.