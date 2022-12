Zulieferer in Mittelhessen: Millionen für die Transformation

Darum ein Millionenprojekt, maßgeblich platziert durch die Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt (SPD). In den Räumen von StudiumPlus in Wetzlar wird am Donnerstag das „Projekt TeamMit“ besiegelt. Der Begriff steht für „Transformationsnetzwerk der Automobilindustrie in Mittelhessen für strategisches Qualifizierungs- und Technologiemanagement“. Was heißt das? Im Rahmen des Projektes mit einer Laufzeit bis Mitte 2025 und einer Förderung des Bundeswirtschaftsministeriums in Höhe von 5,5 Millionen Euro soll ein dauerhaftes Transformationsnetzwerk in Mittelhessen aufgebaut werden. Wer spielt in diesem Reigen mit? Dafür hat sich ein regionales Konsortium, bestehend aus dem CompetenceCenter Duale Hochschulstudien – StudiumPlus (CCD), der TransMIT GmbH, dem Regionalmanagement Mittelhessen GmbH und der Philipps-Universität Marburg gebildet. Das Konsortium wird begleitet und unterstützt durch einen Fachbereich, in dem weitere regionale Akteure eingebunden sind, darunter Sozialpartner, Kommunen, Wirtschaftskammern, Agenturen für Arbeit und dem Land Hessen.