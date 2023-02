Zum romantischen Date ins Ernst-Leitz-Museum

Am 14. Februar bietet das Ernst-Leitz-Museum außerdem Sonderkonditionen für den Eintritt und verlängerte Öffnungszeiten: Ab 16 Uhr sind an der Museumskasse zwei Tickets zum Preis von einem erhältlich. Im Eintrittspreis ist außerdem ein Begrüßungsgetränk enthalten, um auf den besonderen Tag anzustoßen. Das Museum ist am Valentinstag bis 22 Uhr geöffnet.