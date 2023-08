Zusatzstoffe in Lebensmitteln

Wetzlar. In der Beratungsstelle der Verbraucherberatung Wetzlar besteht regelmäßig Interesse an Informationen zu Lebensmittelzusatzstoffen. Hierzu ist nun das Handlexikon „Zusatzstoffe von A bis Z – Was Etiketten verschweigen“ vom Deutschen Zusatzstoff Museum erhältlich. Der bekannte Lebensmittelchemiker Udo Pollmer dokumentiert darin die Fülle an Stoffen, die zur Herstellung von Lebensmitteln genutzt werden. Die Zusatzstoffe sind in übersichtlicher Form nach ihren Funktionsklassen wie Farbstoffe, Konservierungsmittel, Antioxidantien, Verdickungsmittel, Füllstoffe eingeteilt. Innerhalb dieser Funktionsklassen ist jeder Zusatzstoff mit seiner E-Nummer und dem ganzen Namen aufgeführt. Im Anschluss gibt es Informationen über die Herkunft jedes einzelnen Zusatzstoffes, seine Eigenschaften und die Anwendung in Lebensmitteln. Eine abschließende Bewertung gibt Auskunft über gesundheitliche Risiken. Das 250-seitige Buch kostet 12,90 Euro und gibt es bei der Verbraucherberatung. Kontakt: Verbraucherberatung Wetzlar, Hausertorstraße 47 a, Montag 15 bis 18 Uhr, Mittwoch 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 15 bis 18 Uhr und Freitag 9 bis 12 Uhr.