Zuschuss für Heizölkosten beantragen 

Wetzlar. Auch Haushalte, die mit Heizöl, Pellets oder Flüssiggas heizen, haben seit 2022 mit steigenden Energiekosten zu tun. Deshalb wurde ein bundeseinheitliches Programm zur Entlastung von Privathaushalten eingerichtet. Ab sofort können die Härtehilfen über das zentrale Antragsportal auf https://tinyurl.com/5n6fss93 beantragt werden. Eine Antragstellung ist auch in Papierform möglich. Die Antragsformulare kann man über das Regierungspräsidium Darmstadt, Projektgruppe Heizkostenhilfe, 64278 Darmstadt, Telefon: 0615-126000 (Mo.–Fr. 9-12 Uhr) oder per E-Mail an heizkostenhilfe@rpda.hessen.de erhalten.