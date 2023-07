Zweiter Bauabschnitt am Karl-Kellner-Ring beginnt

Die Baumaßnahmen wirken sich auch auf den öffentlichen Personennahverkehr aus. Die Stadtbuslinie 16 (Bahnhof/ZOB-Dalheim) fährt in Richtung Bahnhof/ZOB nicht durch das Bannviertel, sondern über die Neustadt zum Karl-Kellner-Ring. Sie hält dabei in der Neustadt an der Haltestelle „Neustadt/Ring“. In Richtung Bahnhof/ZOB entfallen die Haltestellen „Neustädter Platz“, „Arbeitsamt“ und „Sophienstraße“. In der Gegenrichtung, also vom Bahnhof/ZOB nach Dalheim, fährt die Linie 16 fahrplanmäßig, teilt die Energiegesellschaft weiterhin mit.