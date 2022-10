A3 bei Werschau: Lkw-Fahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Laut Polizei ist der Lkw-Fahrer ins Krankenhaus geflogen worden. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BAD CAMBERG/LIMBURG/WERSCHAU - Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Auffahrunfall auf A3 zwischen Limburg Süd und Bad Camberg am Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Der Fahrer musste in ein Krankenhaus geflogen werden. Das teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch: Auto und Linienbus stoßen in Gießen zusammen

Nach offiziellen Angaben befuhr ein 22-Jähriger die Autobahn mit seinem Sattelzug gegen 10.30 Uhr in südlicher Richtung. In Höhe der Ortschaft Werschau bemerkte der Fahrzeugführer zu spät, dass ein vorausfahrender Lkw aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen musste. Der 22-Jährige versuchte noch, nach rechts auszuweichen, prallte jedoch gegen das Heck des Sattelaufliegers. Durch den Aufprall wurde der Mann im Fahrerhaus der erheblich beschädigten Sattelzugmaschine eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr ihn befreit hatte, wurde der schwer verletzte 22-Jährige mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Der an den beteiligten Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 180.000 Euro geschätzt. Infolge des Unfalls war die Autobahn für fast zwei Stunden voll gesperrt. Der Rückstau erstreckte sich auf eine Länge von bis zu 11 Kilometern. Die Abschlepp- und Reinigungsarbeiten, für die der rechte Fahrstreifen gesperrt blieb, dauerten bis in den Nachmittag an.